Decennialange populaire uitgaansplek tegen de vlakte Pand van voormalig café Roxy en Hank's Place wordt afgebroken Claudia Van den Houte

21 januari 2019

20u17 0 Ninove Het pand van het voormalige café Roxy, ook nog Hank’s Place geweest, wordt momenteel afgebroken. Het gebouw stond al enkele jaren leeg, maar was jarenlang een populaire plek om uit te gaan. Niet alleen als café, maar ook voor optredens, shows, films, toneel en als dancing.

Al in de jaren 50 was het gebouw in de Geraardsbergsestraat 2 een plaats voor ontspanning en amusement. Heel wat Ninovieters bewaren er dan ook mooie herinneringen aan. Onder hen Marc Wets, de laatste uitbater van café Roxy. “Ik kwam er in mijn jeugdjaren al. Vroeger zag het gebouw er anders uit: in het midden bevond zich een poort, met links een klein huis en rechts het café. Er was ook een podium waarop er toneel werd gespeeld en er werden films gedraaid”, vertelt Wets. “In de jaren 70 en 80 vonden er vele optredens plaats. Zo hebben onder meer The Rubettes en de Confetti’s er op het podium gestaan. Er was elke week wel iets te doen. Talrijke fuiven hebben er plaatsgevonden.”

In de jaren 90 werd café Roxy omgevormd tot ‘Hank’s Place’ en kon er ook een hapje worden gegeten. “In die periode was de zaal achteraan een dancing. Dancing ‘The Moonlight’ lokte toen veel volk.” In 2008 ging de fuifzaal achteraan het café dicht na een negatief brandweerverslag en klachten rond overlast. Het café bleef wel open. Een jaar later, in 2009, nam Marc Wets het over. Hij keerde terug naar de naam ‘Roxy’. “Ik heb de zaak altijd graag opengehouden. Het was een magnifiek café, het ontwerp gebaseerd op de tv-reeks ‘Cheers’. Tijdens de jaarmarkt en de belanofeesten was het hier op de koppen lopen. Maar grote cafés zoals Roxy, met 100 zitplaatsen, elk weekend vol krijgen is in deze tijd niet evident meer. Vroeger leefde de Geraardsbergsestraat enorm. Op een afstand van 150 meter waren er zeven horecazaken, waaronder Phil’s café, Vickens Place, Tien-Twen, ‘t Geniep, Den Drippel... Nu zijn er maar drie echte cafés meer. Voor de jeugd is er in heel Ninove bijna niets meer, behalve Den Blompot. De horecawereld is ook enorm veranderd, met het rookverbod, de controles en om iets te kunnen organiseren komt er heel wat administratie bij kijken.”

“Daarnaast moesten er instandhoudingswerken en ingrepen op vlak van isolatie en geluid gebeuren aan het café en waren de eigenaars niet meer geïnteresseerd om nog de nodige investering te doen. Ze zeiden dat er geen horeca meer zou komen en dat ik de laatste uitbater zou zijn. Eind april 2015 ben ik ermee gestopt.” Wets begon toen een nieuwe zaak, ‘t Café op de Graanmarkt, in een voormalige bloemenwinkel.

De afbraakwerken zijn momenteel volop aan de gang. Het voormalige café zal plaatsmaken voor een meergezinswoning.