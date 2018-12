Deadline verstreken: schepenen in Ninove worden verkozen via geheime stemming Claudia Van den Houte

26 december 2018

19u33 0 Ninove Het is nu zeker: de schepenen voor Ninove worden in januari verkozen via een geheime stemming. De politieke partijen hadden tot vandaag, woensdag 26 december, de tijd om kandidaat-schepenen voor te dragen via een voordrachtsakte. Er werden zoals verwacht echter geen voordrachtsaktes ingediend omdat er geen meerderheid kon worden gevormd.

Normaal gezien worden de schepenen verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. Die moet ondertekend zijn door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaten. Zowel Forza Ninove als Open Vld slaagden er in om een meerderheid te vormen, aangezien N-VA en Samen voor oppositie kiezen.

Daardoor kon er ook geen geldige voordrachtsakte voor schepenen worden ingediend. Dat moest ten laatste acht dagen voor de installatievergadering van 3 januari gebeuren. Gezien er geen voordrachtsaktes werden ingediend, zal er binnen de 14 dagen na de installatievergadering een geheime stemming komen waarop de schepenen worden gekozen. Alle partijen kunnen voor die geheime stemming kandidaten voordragen. De akte hiervoor moet alleen getekend zijn door een meerderheid van de verkozenen op dezelfde lijst als de kandidaat-schepen, en dus niet door een meerderheid van de verkozenen in de gemeenteraad. Als meerdere partijen kandidaten voordragen, dan is alles mogelijk: een schepencollege met alleen Forza- of Open Vld-schepenen of zelfs een college met schepenen van alle partijen... Het is afwachten wie kandidaten voordraagt en hoe de twee N-VA-verkozenen zullen stemmen.