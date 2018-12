De Vrienden vzw houdt kerstfeest voor Ninovieters die alleen zijn Claudia Van den Houte

25 december 2018

20u52 4 Ninove Vzw De Vrienden heeft naar jaarlijkse traditie dinsdagavond een kerstfeest gehouden voor Ninovieters die anders alleen zijn op Kerstmis. In de voetbalkantine in Appelterre genoten 80 mensen van een kerstdiner.

Vzw De Vrienden nodigt jaarlijks zo’n 100 Ninovieters die anders Kerstmis alleen vieren uit voor het kerstfeest. “Dit jaar zijn het er iets minder omdat er mensen door ziekte of andere omstandigheden uiteindelijk toch niet geraakten. De uitnodigingen gebeuren via het OCMW en Teledienst. Er zijn heel wat mensen die al jaren naar ons kerstfeest komen”, vertellen Diane Sorgeloos en Katinka Boeykens van vzw De Vrienden, die er al van het eerste uur bij waren.

“Het is een gezellig samenzijn voor mensen die anders alleen zijn”, zegt Bertha Straetmans (93), die al jaren naar het kerstfeest komt. “Je leert zo ook andere mensen kennen en er komen vriendschappen uit voort. Ik heb het nodig om onder de mensen te zijn. Ik ben in mijn jonge jaren nog verpleegster geweest en heb vrijwilligerswerk opgestart in Ninove. We gingen met vrijwilligers mensen gezelschap houden, hen helpen bij het eten of bleven bij hen slapen.”

Ook Robert De Mol (89) is een vaste aanwezige op het kerstfeest. “Als je alleen bent is het fijn om een gezellige avond te beleven, in gezelschap en met lekker eten en drinken. Ik bewonder alle vrijwilligers die hieraan meewerken.”

De aanwezigen kregen een aperitief, wildpaté met uienconfituur als voorgerecht, pompoensoep, kipfilet met een groentenmix, wildsaus en kroketten als hoofdgerecht en kerstbuche als dessert. De genodigden die dat wensten, werden thuis opgehaald en teruggebracht door een chauffeur van Bus4You.