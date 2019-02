De Nachtboer, de nachtwinkel die aan huis levert Inwoners bestellen online en krijgen bestelling binnen het uur thuis geleverd Claudia Van den Houte

01 februari 2019

20u15 12 Ninove Wie ‘s avonds nog zin heeft in een hapje of een drankje, maar niet meer naar buiten wil, kan terecht bij De Nachtboer, de eerste mobiele nachtwinkel in Ninove. Je bestelt online en binnen het uur wordt de bestelling bij je thuis geleverd.

Het concept bestaat al in Gent, Antwerpen en Brugge, maar initiatiefnemer Johan De Vits kwam op het idee tijdens een avondje samenzijn met vrienden. “We waren samen een gezelschapsspel aan het spelen toen de tonic op was. Niemand had zin om naar buiten te gaan en een nieuwe fles te kopen in een nachtwinkel. Dat is denk ik voor heel wat mensen herkenbaar. Bij heel wat gezinnen wordt er ook ‘s avonds nog gekookt en het is best vervelend als dan blijkt dat er een ingrediënt ontbreekt. Inwoners van Groot-Ninove kunnen bij ons online bestellen en wij leveren hun bestelling binnen het uur bij hen thuis.”

Het aanbod van ‘De Nachtboer’ is gelijkaardig aan dat van een gewone nachtwinkel, met onder meer gekoelde dranken, allerlei snacks, diepvriesproducten, zuivel en extra’s zoals toiletpapier. “De voeding zal worden vervoerd met respect voor de temperatuur in speciale koelzakken en boxen. In de toekomst zullen we ook food/cookboxen aanbieden, een beetje zoals HelloFresh, maar dan met verse, kwaliteitsvolle producten. We werken daarvoor samen met lokale handelaars.” Je moet wel minstens voor 10 euro bestellen, exclusief rookwaren en Ilva-vuilzakken. Op een bestelling van 10 euro betaal je 3 euro leveringskosten, vanaf 20 euro bedragen de leveringskosten 2 euro, vanaf 30 euro betaal je 1 euro leveringskosten en vanaf 40 euro is de levering gratis. Klanten kunnen cash betalen aan huis of online met bancontact.

Beperkte stock

“De producten zijn gemiddeld tegen dezelfde prijzen te koop als in een gewone nachtwinkel. Stel dat je ‘s avonds zin hebt in pizza. Als je online pizza’s bestelt bij een pizzeria, betaal je al gauw 30 euro voor twee personen. Wij leveren ook pizza’s van Dr. Oetker. Die moet je wel zelf nog in de oven opwarmen, maar je hebt ze al tegen 7 à 8 euro per stuk. We hebben trouwens eerst een rondvraag gedaan in Ninove over welke producten mensen het meest zouden bestellen ‘s avonds. Voorlopig werken we nog met een beperkte stock, maar naarmate de interesse groeit, zal het aanbod uitbreiden. Je ziet op onze website wat er in voorraad is. We zijn al enkele maanden bezig met de opstart van ‘De Nachtboer’ en zijn in orde met alle attesten en vergunningen.”

Er kan van maandag tot donderdag besteld worden van 19 uur tot 23.30 uur, op vrijdag van 18 uur tot 1 uur, op zaterdag van 17 uur tot 1 uur en op zondag van 17.30 uur tot 23.30 uur. “Voorlopig zijn we eerder een avondwinkel, maar afhankelijk van het succes kunnen de uren nog veranderen. We zijn nog maar net van start gegaan en hebben al vele positieve reacties gekregen.”

Bestellen kan via www.denachtboer.be.