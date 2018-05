De Kalmoes vzw ontvangt gift van N-VA Ninove 24 mei 2018

02u42 0

De Kalmoes vzw heeft een cheque van 300 euro in ontvangst mogen nemen van N-VA Ninove. De partij steunt elk jaar een goed doel met een bescheiden gift.





"Isabelle en haar team van vrijwilligers leveren hier prachtig werk en geven mensen met een beperking de mogelijkheid met de ruitersport kennis te maken", aldus afdelingsvoorzitter Johan Soetaert. "We zijn overtuigd dat ze deze schenking nuttig zullen besteden", vervolgt fractievoorzitter en lijsttrekker Joost Arents. Meer info over De Kalmoes via www.dekalmoes.be.





(CVHN)