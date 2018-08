De Donderdagen verhuizen naar 'De Kuip' door slecht weer Claudia Van den Houte

09 augustus 2018

12u03 0 Ninove Het circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen', dat vanavond zou plaatsvinden op en nabij het Savooiplein, verhuist naar jeugdcentrum 'De Kuip' door het slechte weer.

Elke donderdag zijn er circus- en straattheatervoorstellingen in Ninove. De locaties wisselen regelmatig. Deze week zouden er twee voorstellingen plaatvinden op en nabij het Savooiplein. Omdat er vanavond echter veel regen en wind wordt voorspeld, worden de twee geplande voorstellingen verplaatst naar het jeugdcentrum ‘De Kuip’ op het Dr. Hemerijckxplein in Ninove. Om 19.30 uur opent Sitting Duck er haar ‘Chiringuito Paradise’ met veel jonglerie, slapstick, vuurwerk en champagne. Om 21 uur schrijft Circus Katoen in ‘As heavy as it goes’ een fascinerende choreografie over het opzoeken van fysieke limieten. De voorstellingen zijn gratis.