De Burchtstraat Zingt & Swingt 06 juli 2018

02u47 0

De vierde editie van 'De Burchtstraat Zingt & Swingt' vindt dit jaar plaats op de parking van het Paul de Montplein. Vanavond, vrijdag, zijn er vanaf 17 uur optredens van The Dizzy Fingers, The Hitmen en Promille. Zaterdagavond treedt Sam Gooris op, na Yves Segers, DS Rik, Nicky Jones en Eveline Cannoot. Dj Marc neemt die avond de muzikale omlijsting voor zijn rekening. De toegang is gratis. (CVHN)