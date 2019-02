Dario Pieters is nieuwe prins carnaval Ninove: “Ik wil alle carnavalisten leren kennen” Claudia Van den Houte

24 februari 2019

13u30 0 Ninove Dario Pieters van carnavalsgroep De Okegemse Amuzanten is de nieuwe prins carnaval van Ninove.

Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag aangesteld tijdens de prinsaanstelling in een afgeladen volle eventhal Cloë in de Merellaan. Dario is al meer dan 30 jaar actief in carnaval, waarvan 18 jaar bij De Okegemse Amuzanten. Hij is in het dagelijkse leven heftruckchauffeur in het industriepark in Ninove, is getrouwd en heeft twee kinderen. Naar traditie was het Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad Ninove, die de nieuwe prins bekendmaakte. “Dit jaar was ik erg op mijn gemak”, aldus Carael. “Ik moest hem af en toe eens wakker maken om te zeggen dat de prinsaanstelling eraan kwam. Als het zo verder zou gaan, zou het de eerste keer zijn dat ik meer zenuwen heb dan de prins.”

Maar dat bleek maar schijn. “Ik ben heel opgelucht dat het bekend is”, vertelt Dario. “Ik ben iemand die normaal niets kan verzwijgen. Ik droomde er al jaren van om prins te worden, maar ik dacht dat ik het niet zou durven. Toen Pascal me belde en me de vraag stelde, hoorde hij me even niet meer. Mijn hart sloeg over. Ik heb het eerst met mijn vrouw besproken. Die was er eerst niet zo voor te vinden, maar toen ik zei dat ik deze kans niet kon laten liggen, zei ze volledig achter mij te staan.”

“Al van mijn tien jaar nam ik met mijn kameraden deel aan kindercarnaval. Ik ben altijd carnavalist geweest, maar toen ik bij De Okegemse Amuzanten ging, is het pas echt begonnen.” Zijn groep bestaat dit jaar 30 jaar. “Dat is speciaal. Er zijn niet veel groepen die al zolang bestaan.”

“Ik ben tevreden dat Okegem na zoveel jaar weer een prins heeft. Ik wil een prins zijn voor iedereen, maar mijn roots liggen in Okegem. Ik wil ieder van jullie leren kennen en wil dat samen met jullie doen”, sprak hij tot de carnavalisten. “Ik zal er alles aan doen opdat jullie mij nooit zullen vergeten.”