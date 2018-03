Damesvoetbalploeg Divas terug naar KVK Ninove 10 maart 2018

De damesvoetbalploeg DIVAS keert na vier seizoenen bij SC Eendracht Aalst terug naar KVK Ninove, de club waar ze is ontstaan. De meisjes- en vrouwenvoetbalwerking blijft op Den Deysel in Denderhoutem gevestigd, maar de DIVAS zullen in afspraak gebruik kunnen maken van de accommodaties en de diensten op 'De Kloppers', het voetbalterrein van KVK Ninove. Voor het seizoen 2018-2019 mikken de DIVAS op provinciaal voetbal met minstens één ploeg. Dit moet de opstap worden naar verdere groei in de toekomst. Er wordt voluit de kaart getrokken van de jeugd waarbij voor volgend seizoen gestreefd wordt naar minstens volgende teams: U15, U13, U10 en U9. Er worden volop doorgroeimogelijkheden voorzien voor eigen jeugd richting volwassen teams. De jeugdwerking wordt verder ondersteund vanuit de meisjesvoetbalacademie (nu LAVA) die verder wordt uitgebouwd. (CVHN)