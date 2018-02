Dames KVLV breien elke leerling sjaal voor Dikketruiendag 07 februari 2018

De Sint-Jorisschool in de Koepoortstraat heeft opnieuw meegedaan met Dikketruiendag. De school voor buitengewoon onderwijs draaide de verwarming naar jaarlijkse gewoonte enkele graden lager. "Als milieubewuste school willen we onze leerlingen zorg voor het klimaat bijbrengen", aldus leerkracht Maarten Vanderniepen. Naar aanleiding van Dikketruiendag hadden de dames van KVLV Ninove een sjaal gebreid voor de leerlingen. "We hebben in totaal 114 exemplaren gebreid, één voor elke leerling van de school en ook voor de juffen en meester. Ze verdienen dat", zegt Karina Moock, die al 20 jaar toezichtster is op de school en tegelijk lid is van de KVLV. De dames van KVLV brachten de sjaals gisteren mee naar school, zodat elke leerling er een kon kiezen. (CVHN)