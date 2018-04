Dakbrand in oude schuur 18 april 2018

In de Paellepelstraat in Nederhasselt is gisterenavond een kleine dakbrand ontstaan in een oude schuur. De brand vond plaats op enkele honderden meters waar gisterenochtend een dodelijke brand plaatsvond in de Nederhasseltstraat in een garage, waar een 67-jarige man het leven liet. Het vuur ontstond rond 19.45 uur. De brandweer van Ninove werd onmiddellijk verwittigd en waren snel ter plaatse. Hierdoor konden ze erger voorkomen. Niemand raakte bij de brand gewond, maar het dak liep wel aanzienlijke schade op. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. (KBD)