Dagbladhandel De Kiosk verkoopt voortaan ook brood Claudia Van den Houte

30 november 2018

15u59 0 Ninove Dagbladhandel De Kiosk in Ninove verkoopt vanaf zaterdag 1 december ook brood.

De dagbladhandel in de Brusselstraat neemt er een opmerkelijk product bij. Naast onder meer kranten, tijdschriften en lottoformulieren, kan je er voortaan ook terecht voor brood. “Op vraag van vele klanten, beginnen we vanaf zaterdag 1 december met het verkopen van brood. De voorraad zal, vooral in het begin, beperkt zijn. Daarom vragen we zo veel mogelijk op bestelling te werken”, aldus Martine Van Cotthem en Geert Herremans, die de dagbladhandel al meer dan dertig jaar uitbaten.

Ontbijtkoeken zijn ook verkrijgbaar maar enkel op bestelling via 054/32.29.35.