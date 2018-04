Dag van de Markt lokt veel bezoekers 11 april 2018

02u50 0

De wekelijkse markt heeft gisteren veel volk naar de Ninoofse binnenstad gelokt. Naar aanleiding van de 'Dag van de Markt', werden de marktbezoekers door de marktkramers verwend met gratis proevertjes, geschenkjes en kortingen. De Narrengilde deelde snoepjes uit en de mobiele jazzband 'Goe Bezig' zorgde voor een leuke sfeer. De Dag van de Markt wordt twee keer per jaar georganiseerd door de stad en de marktkramers.





"Het is de bedoeling om gezinnen met kinderen meer naar de markt te lokken", aldus schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). "De acties van vandaag zijn dan ook gericht op kinderen. Zo worden er kleurpotloden en bellenblazers uitgedeeld en is er een ballonnenplooier."





(CVHN)