Dader overval apotheek opgepakt FOTO'S VAN ANDERE BELAAGDE WINKELIERS ZORGEN VOOR DOORBRAAK KOEN BATEN

31 mei 2018

02u39 1 Ninove De dader van de overval op apotheek Leen Geeroms op de Denderhoutembaan in Ninove is opgepakt door de politie. De man verscheen ook al voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en werd aangehouden. De politie kwam de man op het spoor door foto's die de uitbaters van dagbladhandel en bakkerij GebakEnZo hadden gemaakt omdat ze vonden dat hij zich verdacht gedroeg.

De overval op de apothekeres uit Ninove gebeurde vorige week donderdag iets na 11uur. Een stuntelige jongeman kwam de zaak binnen met een bivakmuts op en plaatste een wapen tegen haar hoofd. Leen Geeroms gaf een aanzienlijke som geld mee aan de jongeman, die daarna kon vluchten met zijn bromfiets. Vrijdagavond al kon de jongeman opgepakt worden door de politiediensten van Ninove en Denderleeuw/Haaltert.





Een doorbraak in de zaak kwam er dankzij dagbladhandel en bakkerij GebakEnZo op de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem. De jonge dader probeerde daar diezelfde donderdag ook de zaak te overvallen, maar de dochter van de uitbaters kon foto's nemen van de man en bezorgde deze aan de politie. "We merkten de vreemde man buiten op straat op rond 10 uur 's ochtends", vertelt Jente De Muyter (21). "Eerst merkten we niets verdacht op en waren we nog vrolijk aan het lachen, maar toen begon hij via het raam naar binnen te kijken richting de plaats waar de kassa stond."





Jente haalde er haar moeder bij en ze hielden de man in het oog. Even daarvoor was hij al binnen gekomen om een kraslotje te kopen.





"Na de hele zaak rondgekeken te hebben kwam hij weer naar binnen. Hij ruilde zijn kraslotje in waarmee hij tien euro had gewonnen en kocht er nieuwe", aldus Jente. "Wat mij ook meteen opviel, was zijn kledij. Hij droeg zwarte, donkere kleren met een dikke trui aan terwijl het erg warm was", klinkt het.





De jonge vrouw slaagde erin ongemerkt foto's te maken van de dader indien dit nodig zou zijn. "Kort nadat ik de foto's nam, merkte ik ook dat hij een muts op had met gaten in gemaakt. Toen kreeg ik wel een beetje schrik, maar de man deed niks." Hij vertrok weer en nam zijn bromfiets richting Ninove. Vermoedelijk kon hij niet toeslaan omdat er te veel klanten aanwezig waren.





Nadat de jongeman vertrok, sprong Jente in haar wagen. "Ik bleef de man volgen om er zeker van te zijn dat hij niet meer zou terugkomen. In Ninove zag ik hoe hij zijn bromfiets parkeerde. Toen reed ik weer door naar huis want ik wou niet dat hij me zag", aldus Jente. Enkele minuten later sloeg hij toe in de apotheek.





Leen Geeroms zelf is enorm opgelucht dat de dader werd opgepakt. "Ik ben heel erg blij en iedereen ontzettend dankbaar. Onze buren hebben alles gedaan om mee uit te kijken. Ook de politie leverde uitstekend werk en wil ik uitvoerig bedanken", besluit Leen.





Blijkbaar werkte de overvaller ook met een kompaan. Ook hij werd voorgeleid maar werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden.





De man wordt er ook nog van verdacht een oudere vrouw overvallen te hebben in Okegem.