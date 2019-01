Commandowagen brandweer Denderleeuw aangereden op weg naar interventie Koen Baten

01 januari 2019

22u26 16

Aan kruispunt den Doorn in Ninove is deze avond een commandowagen van de brandweerzone Zuid-Oost aangereden door een personenwagen. De officier van Denderleeuw kwam vanuit de Aalstersesteenweg en was op weg naar een interventie in Geraardsbergen en wilde het kruispunt dwarsen van op de N45. De sirenes en zwaailichten van het voertuig stonden aan toen het ongeval gebeurde. Op dat moment had het verkeer vanuit de N45 groen, maar een bestuurster merkte het prioritair voertuig vermoedelijk te laat op en reed hem aan in de flank. De vrouw kwam met haar wagen op een verkeerslicht terecht en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de officier werd overgebracht naar het ziekenhuis voor controle, maar zou niet gewond zijn geraakt.

De schade aan beide voertuigen was groot en beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. Door het ongeval ontstond er heel wat verkeershinder aan Den Doorn. Beide voertuigen werden getakeld. Trafiroad kwam ter plaatse om de schade op te meten aan het verkeerslicht en de herstellingswerken uit te voeren. Op het kruispunt gebeuren wel vaker ongevallen.