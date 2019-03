Civiele bescherming zoekt naar 84-jarige vermiste Koen Baten

18 maart 2019

13u18 17 Ninove De civiele bescherming heeft maandagochtend gezocht naar de 84-jarige Herman Eeman uit Denderhoutem. Sinds donderdag ontbreekt elk spoor van de man en wordt er naar hem gezocht. Zijn wagen werd in de nacht van donderdag op vrijdag teruggevonden aan Fabelta in Ninove. De ramen van zijn voertuig stonden open, maar Herman werd niet aangetroffen.

Maandagochtend zocht de civiele bescherming in de buurt van waar zijn auto werd teruggevonden. Helaas werd Herman niet gevonden. De familie is bijzonder aangeslagen. “Hij is nu al vijf dagen vermist, we weten dat dit waarschijnlijk niet goed zal aflopen, maar we hopen dat we snel nieuws krijgen, want dit is heel zwaar”, klinkt het.

Wat er kan gebeurd zijn met Herman, weet de familie zelf ook niet. “Hij werd nog gezien aan onze garage in Ninove, en daarna aan de McDonalds, maar sindsdien verdween hij uit het beeld tot zijn auto hier gevonden werd”, klinkt het. “Wat er daarna met hem is gebeurd of hoe hij hier is terechtgekomen is niet duidelijk.”

De man was nog bijzonder helder van geest en had zeker geen dementie. De familie zelf ging ook al verschillende keren zoeken langsheen het water net zoals de politie, maar dit bracht voorlopig nog niets op. “We hopen dat we snel nieuws krijgen en dit kunnen verwerken", besluit de familie.