Circus voor 55 jaar kindercarnaval 16 februari 2018

De Ridders in de Wortelorde organiseren voor de 55ste keer kindercarnaval, een gouden jubileum in de carnavalswereld. Om dat te vieren zakt circus Renz Berlin af naar Ninove. Het feest begint bij de inschrijving in het CC de Plomblom van 12 uur tot 13.30 uur. De kinderstoet, met de fanfare, de reuzenfamilie en de Narrengilde voorop, vertrekt om 13.45 uur op het Oudstrijdersplein via de Burchtstraat, het Leo Moeremansplein, de Burchtdam, Denderkaai en Vaartweg naar het Dr. Hemerijckxplein, waar de circustent opgesteld staat. Daar worden de kinderen vanaf 14.30 uur getrakteerd op een twee uur durend spektakel met als apotheose het aanstellen van de 55ste kinderprinses en kinderprins. Alleen verklede kinderen die ingeschreven zijn voor de kinderstoet krijgen gratis toegang. Het Europese familiecircus Renz Berlin brengt dierennummers (pony's, paarden, kamelen, honden), clownerie, trapeze, jongleren en acrobatie. (CVHN)