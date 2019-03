Circus Pipo vijf dagen te gast in Ninove Claudia Van den Houte

19 maart 2019

18u16 0 Ninove Circus Pipo is afgezakt naar Ninove. Het heeft zijn tenten opgesteld langs de Aalstersesteenweg, nabij kledingwinkel Modemakers.

Het Belgische circus met een lange familiegeschiedenis brengt vanaf morgen, woensdag 20 maart, verschillende voorstellingen in Ninove. Er is heel wat spektakel te zien. Zo geven onder meer clowns, lucht- en grondacrobaten en jongleurs het beste van zichzelf. Daarnaast is er ook dierendressuur met dieren zoals kamelen, lama’s, geiten, en honden.

Er wordt telkens twee keer 45 minuten show gegeven in een verwarmde circustent. Er zijn voorstellingen op woensdag 20 maart om 15 uur, op vrijdag 22 maart om 18 uur, op zaterdag 23 maart om 15 uur en om 18 uur en op zondag 24 maart om 11 uur en om 15 uur. De prijzen bedragen 10 euro voor kinderen en 15 euro voor volwassenen in de tribune of 15 euro voor kinderen en 20 euro voor volwassenen in de logo. Op zondag om 11 uur betalen volwassenen het kindertarief.