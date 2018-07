Circus met oude kermismolen in stadspark Claudia Van den Houte

23 juli 2018

19u33 1

Circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' presenteert deze week, op donderdag 26 juli, twee voorstellingen in het stadspark. Om 18 uur brengt 'Cie Hoetchatcha' met ‘De Werf’ een meebouwtheater naar het park, met 20 meter speeltuig. Met een helm op het hoofd en een 'viseuse' in de handen bouwt Cie Hoetchatcha een parcours van misschien wel 80 meter. Om 20 uur is er 'Circus BUNK®', een project van Geert Vermeulen (ex-De Nieuwe Snaar) en muzikant Joppe Bestevaar. Zij bouwen een oude kermismolen weer op tot een gevaarte dat intrigeert. Het resultaat, de voorstelling 'Poly', is een concert, kermisattractie, circustheater en installatie in één act. Beide voorstellingen zijn gratis bij te wonen in het stadspark in Ninove.