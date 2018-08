Circus en straattheater op Savooiplein tijdens 'De Donderdagen' Claudia Van den Houte

06 augustus 2018

14u30 2 Ninove Het Ninoofse circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' verhuist deze week naar de omgeving van het Savooiplein, waar twee heel verschillende voorstellingen te zien zullen zijn.

Vlaming Joris Verbeeren en Gonzalo Alarcón uit Chili, beiden van het nieuwe gezelschap 'Sitting Duck', openen in de Vuurkruisersstraat hun cocktailbar 'Chiringuito Paradise'. Het duo beschrijft hun voorstelling als "een apocalyptische mix van jonglerie catastrophique, comédie physique en... vuurwerk". De voorstelling kan je op donderdag 9 augustus om 19.30 uur bijwonen in de Vuurkruisersstraat.

Daarna onderzoekt Circus Katoen in de voorstelling 'As heavy as it goes' de verschillende aspecten van fysieke arbeid. Met achttien zware zakken als enig hulpmiddel brengt het Belgisch-Nederlandse koppel Willem Balduyck en Sophie van der Vuurst de Vries een speelse compositie van organiseren en verstoren, dragen en laten vallen, en een fascinerende choreografie waarbij de fysieke limieten opgezocht worden. De voorstelling vindt plaats om 21 uur op het Savooiplein (vanaf 10 jaar).