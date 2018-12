Cineclub Lucifer speelt ‘Home’ vanavond in cc De Plomblom Claudia Van den Houte

04 december 2018

13u09 1 Ninove De nieuwe Ninoofse filmclub Lucifer speelt vanavond dinsdag 4 december de film ‘Home’ van de Belgische filmmaakster Fien Troch in cultuurcentrum De Plomblom.

Regisseur Fien Troch duikt met ‘Home’ (2016) in de getroebleerde wereld van pubers en hun beslommeringen. In deze coming-of-age film krijgt Lina’s vriendje Sammy een nieuwe huisgenoot. Zijn neef Kevin, die recht uit de jeugdgevangenis komt, wordt meteen opgenomen in Sammy’s vriendengroep. Vooral met John, een stille jongen die een akelig geheim bewaart, kan hij het goed vinden.

‘Home’ speelt vanavond om 20 uur (inleiding om 19.45 uur) in cc De Plomblom, aan de Graanmarkt in Ninove. De toegang bedraag 6 euro of 4 euro voor jongeren.