Celstraf na achttiende veroordeling 09 juni 2018

02u44 0 Ninove K.D.N. uit Ninove is door politierechter Mireille Schreurs veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden na de zoveelste verkeersovertreding.

Vorig jaar was de vrouw betrokken bij een kop-staartaanrijding met vier voertuigen. De feiten gebeurden met de wagen van haar vriend, G.B. (50) uit Ninove. Hij verscheen in de rechtbank, maar K.D.N. kwam niet opdagen, ook al had ze al achttien veroordelingen op haar naam.





Lopend rijverbod

Toen de vrouw het ongeval veroorzaakte had ze een lopend rijverbod. "Ik wist hier niets van", verklaarde B. in de rechtbank. "Ik had hoofdpijn en had gevraagd of zij kon overnemen uit veiligheid. Toen ze na het ongeval haar rijbewijs niet kon tonen, kreeg ik schrik. Op het politiekantoor kreeg ik dan te horen dat ze een rijverbod had", klonk het. Politierechter Mireille Schreurs toonde begrip voor de uitleg en sprak de man vrij.





De vrouw kreeg naast de celstraf ook nog een fikse boete van 8.000 euro opgelegd. Haar voertuig moet ze twee jaar aan de kant zetten en ze zal opnieuw moeten slagen in alle proeven. (KBD)