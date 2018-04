Catherine De Bolle wordt op 21 april ereburger 12 april 2018

02u37 0 Ninove De gemeenteraad keurde unaniem en onder luid applaus het voorstel goed om Catherine De Bolle ereburger van de stad te maken. Op 21 april krijgt ze de titel officieel toegekend.

De Bolle is de vroegere korpschef van de stad en de huidige commissaris-generaal van de federale politie. Vanaf 1 mei gaat ze aan de slag als directeur bij de Europese politieorganisatie Europol.





Onder luid applaus

In december had ereburgemeester Michel Casteur (Open Vld), die nog gemeenteraadslid is, op de gemeenteraad voorgesteld om De Bolle de titel van ereburger toe te kennen. Dat voorstel werd unaniem en onder luid applaus goedgekeurd door de gemeenteraad. Op zaterdag 21 april zal de titel officieel worden toegekend aan De Bolle. De toekenning zal gebeuren na de eerstesteenlegging van het nieuwe politiekantoor dat op de site van het voormalige postgebouw langs de Bevrijdingslaan komt, naast het stadhuis in de Centrumlaan. (CVHN)