Catherine De Bolle te gast bij radio Savooi Claudia Van den Houte

02 september 2018

21u49 0 Ninove Catherine De Bolle, de nieuwe directeur van Europol en voormalig commissaris-generaal van de federale politie uit Ninove, heeft een bezoek gebracht aan radio Savooi in pop-up KAAi.

De organisatoren van de Savooifeesten hebben van vrijdagavond tot zaterdagavond 24 uur doorlopend radio gemaakt. Er werd uitgezonden vanuit pop-up KAAi, de vroegere kringwinkel 't Vierkant, waar er heel wat te beleven viel. Tijdens radio Savooi waren er op 97.7 FM onder meer interviews te horen met bekende Ninovieters. De interviews met Wesley Sonck en Kevin Van der Perren waren op voorhand opgenomen, maar Catherine De Bolle kwam tijdens de uitzending zelf langs voor een live-interview. "We hebben haar kunnen bereiken via gemeenschappelijke kennissen. We kozen ervoor om er geen ruchtbaarheid aan te geven, maar het is uiteraard zeer fijn dat ze heeft toegezegd", aldus Karolien Waegeman van de Savooifeesten. Radio Savooi kon op heel wat belangstelling rekenen en bleek een geslaagd nieuw initiatief.