Catherine De Bolle is ereburger TOPVROUW FEDERALE POLITIE LEGT OOK EERSTE STEEN NIEUW COMMISSARIAAT CLAUDIA VAN DEN HOUTE

23 april 2018

04u26 0 Ninove Catherine De Bolle, topvrouw van de federale politie en vanaf 1 mei Europolbaas, heeft zaterdag de titel van ereburger van Ninove ontvangen. Ze mocht ook de eerste steen leggen van het nieuwe politiecommissariaat, waar de stad 8,5 miljoen euro in heeft geïnvesteerd.

Al in december besliste de Ninoofse gemeenteraad unaniem om Catherine De Bolle de titel van ereburger van de stad Ninove toe te kennen. Afgelopen zaterdag was het dan zover en werd ze gehuldigd als de eerste vrouwelijke ereburger van Ninove. De Bolle, momenteel nog commissaris-generaal bij de federale politie maar vanaf 1 mei de nieuwe directeur van de Europese politieorganisatie Europol, startte haar carrière als korpschef in haar thuisstad Ninove. "Ninove ligt me zeer nauw aan het hart", aldus De Bolle. "Het is een plaats met de allures van een centrumstad, maar met de menselijke warmte van een dorp. Ik kijk graag terug op mijn periode als korpschef in Ninove. Het was de hoeksteen waarop ik nog steeds kan terugvallen als commissaris-generaal en ook nog zal kunnen terugvallen bij Europol. Wie had ooit gedacht dat een meisje dat verstoppertje speelde in het schooltje van Lebbeke op het stadhuis zou staan om te worden gehuldigd als ereburger? Ik alvast niet. Ik was enorm verrast toen ik vernam dat men mij die titel wou toekennen. Ninove eert mij, maar eigenlijk zou ik Ninove moeten eren voor de waarden die ik van de kleuterschool tot nu als commissaris-generaal heb meegekregen. Ninove heeft van mij gemaakt wie ik nu ben." De Bolle bedankte oud-burgemeesters Luc Durant en Michel Casteur, met wie ze samenwerkte als korpschef. "Met Luc Durant heb ik acht jaar heel goed kunnen samenwerken. Ik herinner me nog goed hoe je me bijstond tijdens mijn eerste stappen als korpschef", sprak De Bolle toen ze de titel in ontvangst nam. Beide oud-burgemeesters hadden op hun beurt lovende woorden voor De Bolle. Zelf bleef ze er bescheiden onder. "Ik ben fier, maar ook wat onwennig. De titel is een bijzondere erkenning van een stad die ik diep in mijn hart draag en altijd bij mij heb. Nu zal ik Ninove ook in het buitenland vertegenwoordigen", aldus De Bolle, die op 2 mei naar Den Haag verhuist. "Het is niet zo ver: Den Haag is nog Benelux", vertelt ze achteraf. "Het is bovendien een aangename stad."





Dankbaar

Catherine De Bolle mocht vooraleer ze de titel van ereburger ontving samen met burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ook de eerste steen leggen van het lang aangekondigde nieuwe politiecommissariaat naast het stadhuis.





"Ik ben dankbaar voor de investering die de stad doet in de politie", vindt De Bolle. "Ik heb nog zeer veel contact met de mensen van het korps in Ninove. Ik ben er 11 jaar korpschef geweest: dat veeg je niet zomaar weg." Ook huidig korpschef Philippe De Cock is blij dat er een modern politiekantoor komt voor de politiediensten, die nu verspreid zijn in de Onderwijslaan en de Aalstersesteenweg. "Samen onder één dak zal onze werking veel efficiënter maken en vooral het welzijn van onze medewerkers bevorderen", aldus De Cock.