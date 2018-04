Carnavalsthema 2019 bekend 10 april 2018

Het nieuwe thema voor carnaval 2019 werd bekendgemaakt door de Koninklijke Karnavalraad Ninove. Dat gebeurde tijdens de evaluatievergadering van carnaval Ninove 2018 met alle carnavalsinstanties, carnavalsgroepen en stadsdiensten in CC De Plomblom. Het nieuwe thema werd 'goed op dreef', een thema waar men alle richtingen mee uit kan, maar waar een verwijzing inzit naar het nieuwe stadsbestuur dat van start zal gegaan zijn en de werken die aan de gang zijn (en nog zullen zijn met carnaval 2019) in de Dreefstraat. Carnaval Ninove 2019 zal plaatsvinden in het weekend van 10 maart 2019. (CVHN)