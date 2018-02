Carnavalsstoet live te zien via Ninofmedia 16 februari 2018

De carnavalsstoet zal dit jaar voor het eerst live te volgen zijn via internet. Ninofmedia zorgt voor een livestream. "Ik kwam op het idee na een ontmoeting met een bedlegerige Ninoofse carnavalist", vertelt Andy Dupont, de bezieler van Ninofmedia. "Het is de bedoeling om ter hoogte van de tribunes die opgesteld staan op de Centrumlaan het optreden van de verschillende carnavalsverenigingen met meerdere camera's in beeld te brengen. Vanuit de regiekamer worden de meest relevante beelden online gezet." De uitzending start rond 15 uur en is te bekijken op www.ninofmedia.tv. (CVHN)