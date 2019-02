Carnavalsgroep Stinkend Raujk doopt wortel ‘Freggy’ Claudia Van den Houte

17 februari 2019

16u21 0 Ninove De wortelpop die op carnavalsdinsdag in vlammen zal opgaan tijdens de wortelverbranding is gedoopt. De wortel werd ontworpen door carnavalsgroep Stinkend Raujk en kreeg de naam ‘Freggy’.

Freggy werd voorgesteld in het lokaal van Stinkend Raujk, café Bij Robbie in Denderwindeke. De naam Freggy is een samenvoeging van de namen van de peter en meter van de wortel: Freddy en Peggy. Belleman Hans Van Laethem opende de doopplechtigheid en gaf daarna aan de meter en peter de opdracht om de wortel officieel te dopen. Meter Peggy smeerde het hoofd van Freggy met boter in en peter Freddy strooide zout op zijn tong. Wortel Freggy zal op vrijdag 1 maart worden overgebracht naar café Den Belleman. Daar blijft hij tot zijn verbranding op dinsdag 12 maart om 15.11 uur. Met de wortelverbranding wordt carnaval Ninove naar traditie afgesloten, een emotioneel moment voor heel wat carnavalisten.