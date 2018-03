Carnavalsgroep 'Iejt en Geriejt' wint eerste keer wisselbeker 14 maart 2018

De Koninklijke Karnavalraad Ninove heeft de wisselbekers uitgereikt aan de winnaars van de stoet 2018 in het buurthuis in Okegem. In de categorie zonder praalwagen ging NKV Iejt en Geriejt met als thema 'De klieërmoker lotj zauin stem heuren' voor het eerst in hun 18-jarig bestaan met de overwinning aan de haal. In de categorie met praalwagen werd NKCV De Zjielen de winnaar met hun thema 'Tejoëter, tejoëter, tejoëter, ...', waardoor hun 35-jarig bestaan extra feestelijk werd.





(CVHN)