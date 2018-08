Café Ragtime houdt fietsrally voor duo's Claudia Van den Houte

30 augustus 2018

18u38 1 Ninove Café Ragtime houdt op zondag 2 september haar jaarlijkse fietsrally voor duo's.

De fietsrally wordt gereden over een afstand van ongeveer 45 kilometer. Ze is ook geschikt voor kinderen (onder begeleiding). Inschrijven kan zondag van 8.30 tot 10 uur in café Ragtime in de Langemuntstraat in Ninove. Het inschrijvingsgeld bedraagt 17 euro per persoon en is te betalen voor de start. De prijs omvat koffie of frisdrank voor de fietsrally, een middagmaal, en belegde broodjes à volonté na de rally. Er zijn honderden prijzen te winnen. Iedereen is zeker van een prijs. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen in café Ragtime of via 0474/30.88.63.