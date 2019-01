Café Moesj volledig vernieuwd het nieuwe jaar in Claudia Van den Houte

10 januari 2019

17u40 0 Ninove Café Moesj in Meerbeke is volledig vernieuwd en terug open, na drie weken vernieuwingswerken.

Het café in de Gemeentehuisstraat vierde op 22 december haar 30-jarig bestaan. De dagen voordien werden er al nieuwe ramen en deuren geplaatst en na het jubileumfeestje gingen de deuren terug dicht voor nog meer werken. “Het café kreeg een nieuw brandvertragend plafond, dat een brand een half uur tot drie kwartier vertraagd vooraleer hij zich verderzet naar de bovenverdieping”, vertelt Hans ‘Moesj’ Michiels, de uitbater van café Moesj. “Ook werd de elektriciteit volledig vernieuwd, die zeer verouderd was. Tegelijk werd het café ook opgefrist en kreeg het een nieuw kleurtje.”

Opvallend is dat twee ramen met tussenstuk werden omgevormd tot één groot raam. “Zo heb ik een veel beter zich op mijn terras in de zomer, want dat zag ik voordien niet goed. Ook zorgt het voor meer lichtinval in het café, waardoor het café minder donker is. Het enige wat volledig behouden bleef, is één muur en mijn antieke glazenrek. Dat doe ik nooit weg. Ik ben wel blij dat ik veel hulp heb gekregen van familie, vrienden en vakmannen.”