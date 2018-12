Café Moesj viert 30-jarig jubileum Claudia Van den Houte

19 december 2018

14u56 1 Ninove Café Moesj bestaat 30 jaar en viert zaterdag zijn jubileum. Het café is één van de laatste die is overgebleven in Meerbeke.

Uitbater Hans Michiels startte met het café in de Gemeentehuisstraat op zijn 25ste. “Van eind jaren zestig tot 16 december 1988, toen ik het heropende, heette het café Tijl”, vertelt Hans Michies, alias ‘Moesj’. “Nog voordien had het de naam ‘Beeckman – De Paepe’. In de beginjaren kwamen er vooral jonge mensen. Ik voetbalde toen bij de voetbalclub Osta Meerbeke, waarvan mijn vader Frans eind jaren zestig medestichter was. Vanuit die club kwamen er heel wat mensen naar mijn café. Die klanten van toen zijn intussen ook allemaal 28 jaar ouder. Zij groeiden mee met mij en het café. Sommige klanten zijn echt goede vrienden geworden. Zo ben ik al vaak samen met trouwe klanten op skireis geweest naar Oostenrijk. Zowel jong als oud komt hier over de vloer.”

Café Moesj is al jaren de thuisbasis van heel wat verenigingen uit Meerbeke. Naast carnavalsgroep De Moesjes zijn momenteel nog steeds de verenigingen F.C.B.-Friends – een supportersclub van Club Brugge -, biljartclub Moesj en wielertoeristenclub Moesjbikers er thuis. “Met de Moesjbikers ben ik al een paar keer op fietsstage naar Mallorca geweest. Alles bij elkaar geteld, zijn er zo’n 300 mensen die hier op dit moment hun clublokaal hebben.”

De hoogtedag van café Moesj was jarenlang de Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 aankwam in Meerbeke. “Toen de viptent sloot, zakten de bezoekers af naar hier. De laatste tien jaar was het van 16 uur tot 1 uur ’s nachts drummen om binnen te kunnen in het café. Het volk stond tot buiten op het terras”, zegt Michiels. “De Ronde was onze grootste bron van inkomsten op één dag.”

Het 30-jarig jubileum van café Moesj vindt op zaterdag 22 december vanaf 20 uur plaats in het café. Van 20 uur tot 21.30 uur is er een receptie met een hapje en een drankje. Er zijn geschenkjes en er is een tombola. Om 22 uur komt het Ninoofse duo ‘Bram & Lennert’ optreden en er is ook een discobar met dj. Inschrijven via 0478/47.04.35.