Café Groeneweg en verschillende auto’s beschoten in Ninove Al meer dan 20 schadegevallen op te meten in Ninove. Dader al meer dan een jaar bezig in Denderleeuw. Politie voert onderzoek, maar dader blijft onbekend. Koen Baten

19 november 2018

17u34 0

Op de Aalstersesteenweg in Ninove zijn zondagavond opnieuw meerdere ramen beschoten van auto’s en winkels. Ook een bushokje vlak over het politiekantoor op de steenweg werd beschoten. Dit keer werd er ook gebruik gemaakt van een zwaarder voorwerp dan de kleine loden kogels van in het begin. De feiten in Ninove zijn nu al een paar weken aan de gang, maar zouden al meer dan een jaar aan de gang zijn in Denderleeuw. De recherche voert een grondig onderzoek, maar momenteel ontbreekt elk spoor naar de dader. “We willen hem te pakken krijgen voor er slachtoffers vallen", zegt korpschef Philippe De Cock.

Dit keer moest café Groeneweg in Ninove er aan geloven. De feiten gebeurden rond 17.45 uur zondagavond. Het café was geopend op dat moment en zat afgeladen vol. “Er waren ongeveer 20 klanten aanwezig op het moment van de feiten", zegt uitbater Noël Van Laethem. “Plots hoorden we een zware slag in het raam van ons café. Toen we gingen kijken merkten we dat er precies een groot kogelgat in het raam zat”, klinkt het.

Op het moment van de luide knal zaten er ook klanten vlak achter het raam. “Gelukkig gaat het om dubbel glas en is het glas niet gesprongen, want anders was dit mogelijk veel erger afgelopen en zouden onze klanten gewond geraakt zijn", Aldus Noël. “Deze vandalenstreken mogen nu stilaan gaan stoppen. Hier wat verderop zijn ook meerdere auto’s opnieuw beschoten, en ook het bushokje werd vernield.” Op het moment van de schoten waren de auto’s ook aan het rijden. Opnieuw vielen er gelukkig geen gewonden, maar de schrik begint er stilaan in te zitten in Ninove.

“Het is een echte plaag geworden, en het is echt onverantwoord gedrag”, zegt de uitbater. “Ik heb een klacht ingediend bij de politie, en contact opgenomen met de verzekeringen om het raam te laten maken. Maar omdat dit om dubbel glas gaat zal dit nog minstens drie weken duren alvorens de herstellingswerken kunnen uitgevoerd worden", besluit Noël.

Niet alleen in Ninove zijn er intussen een hele resem feiten gepleegd door deze persoon. In Denderleeuw zijn al ruim een jaar lang deze problemen aan de gang. De recherche van Denderleeuw en de politie van Ninove voeren samen een onderzoek naar de dader, maar momenteel ontbreekt elk spoor. “Gisteren hebben we kort na de feiten een voertuig doorzocht, maar daar hebben we niets gevonden. Ofwel hebben ze er niets mee te maken, ofwel konden ze alles verstoppen", zegt De Cock. De feiten gebeuren meestal op een woensdagnamiddag, in het weekend of tijdens de vakanties. “Dit doet ons vermoeden dat het om jongeren gaat. Wij blijven hier hard op werken en gaan hier zeker niet licht over. De feiten moeten stoppen, en liever nu dan morgen alvorens er gewonden vallen", klinkt het.

De korpschef lanceert ook een oproep naar de ouders of naar de dader zelf. “Je kan gerust contact met ons opnemen en dan komen wij je ophalen thuis. Dan kunnen we een NERO-project opstarten en komt er geen gerechtelijk vervolg", besluit de korpschef.