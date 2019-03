Café Den Belleman viert Saint Patrick’s Day Claudia Van den Houte

15 maart 2019

12u45 0 Ninove In café Den Belleman langs de Denderkaai in Ninove wordt op zondag 17 maart Saint Patrick’s Day gevierd.

Saint Patrick is de patroonheilige van de Ieren. In Den Belleman kan je zondag op zijn naamfeest terecht voor groene Witkap en een liveoptreden van de folkgroep ‘Tavern on the Green’. De negenkoppige groep uit Aalst werd meer dan 15 jaar geleden opgericht door leerkrachten Engels. De muzikanten spelen de ziel uit hun lijf en laten je meezingen op de leukste Ierse deuntjes, ook ballads en jigs.

Saint Patrick’s Day vindt zondag 17 maart om 15.30 uur plaats in café Den Belleman aan de Denderkaai in Ninove.