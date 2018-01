Café De Zwemkom doet na 58 jaar deuren dicht 82-JARIGE UITBAATSTER ADRIENNE KOSYNSKI GAAT OP PENSIOEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u37 0 Foto Claudia Van den Houte Uitbaatster Adrienne in haar café De Zwemkom dat sinds afgelopen weekend gesloten is. Ninove Café De Zwemkom heeft de deuren definitief gesloten. Uitbaatster Adrienne Kosynski (82) houdt het na liefst 58 jaar voor bekeken. Het café bestond al van voor er een zwembad was in Ninove. "Het contact met de klanten zal ik wel missen, maar ik ga meer genieten van mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen", aldus Adrienne.

Café De Zwemkom in de Burchtdam bestond al sinds 1960. Na een afscheidsfeestje op vrijdagavond is het café echter sinds zaterdag definitief dicht. Uitbaatster Adrienne Kosynski heeft het café de eerste 30 jaar samen met haar man opengehouden. "Mijn man ging regelmatig werken bij zijn zus, die café Tramstatie openhield", vertelt Adrienne. "De brouwer van dat café had nog een andere zaak, waarvoor hij op zoek was naar een uitbater. Hij had graag dat mijn man het café, dat toen 'Elberg' heette, overnam. Wij gaven het de naam 'De Zwemkom' omdat we hadden gehoord dat er rechtover het café een zwembad zou komen. Het zwembad is er uiteindelijk pas enkele jaren later gekomen. In het begin was ik er niet zo voor te vinden om een café te starten. Ik wist toen immers nog niets van een café openhouden en heb alles moeten leren. Ik heb het wel altijd graag gedaan. Het is vooral belangrijk dat je goed kunt praten met de klanten."





Kinderen opgevoed in café

Ook toen haar man om het leven kwam, is Adrienne het café blijven openhouden. "Mijn klanten vroegen me om verder te doen. Bovendien hadden verschillende verenigingen in de loop van de jaren hier hun vaste stek, dus was het moeilijk om zomaar te sluiten, want dan stonden ook zij op straat. Het café is onder meer nog het lokaal geweest van twee voetbalploegen, een dartsclub en een spaarkas." Adrienne combineerde het café met de zorg voor zes kinderen - Anne-Marie, Danny, Patrick, Johan, Carine en Sandra.





"Ik voedde de kinderen hier op en deed vroeger de strijk in het café. Onze buren hielpen soms ook wel mee met de kinderen in het oog te houden", aldus Adrienne. Haar kinderen hebben allemaal meegeholpen in het café. "Vanaf we twaalf jaren waren, of beter: vanaf we aan de tapkraan konden hielpen we mee", zegt zoon Johan. Hij heeft nu een frituur pal naast het café. "Dat was gemakkelijk wanneer we wisselgeld tekort hadden of als er iets was, kon ik hem roepen", vertelt Adrienne. Veel grote veranderingen zijn er in al die jaren niet gebeurd in het café. "In het begin huurden we het café en toen we het na vijf jaar hebben gekocht, hebben we veranderingen gedaan. We hebben het toen een tiental meter uitgebreid - de enige grote verandering die er geweest is."





Mooie herinneringen

Adrienne en haar kinderen houden veel mooie herinneringen over aan De Zwemkom. "Tijdens de kermis, de vroegere Bierfeesten en de prinsverkiezing in de beginjaren op het Dr. Hemerijckxplein was het hier over de koppen lopen en werd er veel plezier gemaakt. De kinderen zijn altijd komen meehelpen als er iets te doen was. Vroeger kwamen vele scholieren hier ook kicker spelen tijdens de middagpauze en stond het voor het café vol fietsen. Even schrikken was het toen het café vol zigeuners liep die op het Dr. Hemerijckxplein hun wagens enkele dagen hadden opgesteld."





Leeftijd begint te wegen

Hoewel Adrienne nog elke dag boodschappen doet met de fiets, begint de leeftijd nu stilaan te wegen.





"Er is de ouderdom en ik zou kosten moeten doen aan het pand om in orde te zijn voor keuringen en nieuwe vergunningen. Ik zal het contact en het meeleven met de klanten wel missen, maar ik ga nu genieten en ook meer tijd hebben voor mijn kinderen, twaalf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen."