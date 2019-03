Café De Beurs is tijdelijk gesloten Claudia Van den Houte

29 maart 2019

20u07 0 Ninove Café De Beurs in de Langemuntstraat in Ninove is tijdelijk gesloten omdat het niet in orde is met de brandveiligheidsvoorschriften.

De brandweer voerde onlangs een inspectie in het café in het kader van de vernieuwing van de drankvergunning. Daaruit bleek dat het café niet voldeed aan de normen op vlak van brandveiligheid. De burgemeester liet het café daarom sluiten met een burgemeestersbesluit. Het café kan weer opengaan zodra er aanpassingen zijn gebeurd om het pand brandveilig te maken. Uitbaatster Stania Van Loo was niet bereikbaar, maar stelt op Facebook dat de eigenaar, “die een totaal ongeschikt pand verhuurde”, de enige verantwoordelijke is en dat haar advocaat de nodige stappen zal zetten tot schadeloosstelling.