Café De Beurs is gesloten na brandweercontrole Claudia Van den Houte

29 maart 2019

20u07 0 Ninove Café De Beurs in de Langemuntstraat in Ninove is gesloten omdat het niet in orde is met de brandveiligheidsvoorschriften.

De brandweer voerde onlangs een inspectie uit in het café in het kader van de vernieuwing van de drankvergunning. Daaruit bleek dat het café niet voldeed aan de normen op vlak van brandveiligheid. De burgemeester liet het café daarom sluiten met een burgemeestersbesluit. “Ik moet het pand volledig leegmaken. Ik mag er ook niet meer verblijven”, vertelt uitbaatster Stania Van Loo. “De eigenaar mocht het al lang niet meer verhuren, het pand was totaal ongeschikt. Het is geen politieke afrekening, zoals op sociale media wordt beweerd (Van Loo is gemeenteraadslid voor Forza Ninove, red.), de sluiting gebeurt voor mijn eigen veiligheid en die van de klanten. Ik heb de tijd gekregen om alles leeg te maken.”

Het is niet duidelijk of het café na verloop van tijd terug zal opengaan. “Ik denk dat dit voor mij een afgesloten hoofdstuk zal worden. Het doet pijn, maar ik zal er mij moeten bij neerleggen”, aldus Van Loo, die het café al sinds 1 januari 1991 uitbaat. “Het zal tijd zijn voor een nieuwe start. Tijd brengt raad.”