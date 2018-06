Bus rijdt achteraan in op personenwagen 02 juni 2018

02u53 0

Op de Leopoldlaan in Ninove richting Brussel is een lijnbus gisterenmiddag rond 16 uur achteraan ingereden op een Audi aan de busstrook. Het ongeval gebeurde tussen de Seat-garage en het kruispunt met de Brusselstraat. De Audi liep aanzienlijke schade op en zijn achterruit werd vernield. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Het is niet bekend of er passagiers op de bus aanwezig waren. De verkeershinder bleef beperkt. (KBD)