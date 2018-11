Burgers en hulpdiensten vormen menselijke ketting en redden man uit het water Koen Baten

15 november 2018

16u47 2 Ninove Aan de Onderwijsstraat in Ninove is donderdagmiddag rond 14 uur aan de voetgangersbrug 't Oeverstekske een man gered door enkele passanten en de politie.

De man was in het water gesprongen om een wanhoopsdaad te plegen, maar dit werd opgemerkt door enkele burgers. Zij verwittigden meteen de politie die vlakbij waren en ook snel ter plaatse zijn gekomen. Twee burgers waren toen al in het water gestapt om de man te proberen redden. Ook de brandweer kwam snel ter plaatse om hulp te bieden. “Samen slaagden ze er in een menselijke ketting te vormen en de man zo uit het water te halen”, zegt korpschef Philippe De Cock. “Het is bij deze temperaturen zeker geen evidentie om dit te doen en ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun inzet, zowel voor de burgers als voor mijn agenten", vult de korpschef aan.

De man kon tijdig uit het water gehaald worden en werd ter plaatse gereanimeerd. Hij werd met een polsslag en in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij de reddingspoging geraakte ook een agente gewond aan de knie. Ook zij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.