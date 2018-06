Burgemeester wil sereniteit na varkenskop aan moskee 26 juni 2018

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft gereageerd op de varkenskop die afgelopen zaterdag werd neergelegd aan het Islamitisch Cultureel Centrum in Meerbeke. Ze noemt het een wansmakelijke daad: "Dit getuigt van weinig respect en is zeker niet de juiste manier om uiting te geven aan afkeuring. Deze daad heeft ook heel wat mensen gechoqueerd met heel wat reacties tot gevolg. Wij weten dat de realisatie van het multicultureel centrum zwaar op de maag ligt van sommige inwoners", aldus De Jonge. "Dit dossier werd geweigerd door Ninove om stedenbouwkundige reden, maar is dan tot twee maal toe in beroep bij de deputatie en de raad voor vergunningenbetwistingen goedgekeurd. De vzw heeft ook al eens een bezoek gebracht aan de buurtbewoners om toe te lichten wat er in het centrum allemaal zal gebeuren en organiseerde met de katholieke gemeenschap een Iftaravond om elkaar beter te leren kennen. De aanhoudende polarisatie en stigmatisatie zorgt vaak voor spanningen en onbegrip. Graag zou ik een oproep willen doen om sereen te blijven en ook niemand onterecht te beschuldigen. Dit leidt tot niets. Laat de politie het onderzoek doen en hopelijk worden de daders gevat. Een houding die gebaseerd is op vooroordelen, belemmert onze vrijheid. Een samenleving kan nooit aanvaarden dat vooroordelen leiden tot achterstelling van mensen, discriminatie en stigmatisering." (CVHN)