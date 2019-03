Burgemeester van Hongaarse zustergemeente wint Gouden Wortel Claudia Van den Houte

23u10 0 Ninove De Gouden Wortelworp leverde een opvallende winnaar op: Laszlo Kiraly, de burgemeester van Deszk, de Hongaarse zustergemeente van Ninove, ving de juiste wortel.

De wortelworp gebeurde naar traditie na de maandagavondstoet. Die vond onder veel betere weersomstandigheden plaats dan de zondagstoet. Deze keer mochten de carnavalisten wel op hun wagens staan en moesten de mechanismen van de praalwagens niet in de laagste stand staan. Heel wat mensen waren afgezakt naar het Oudstrijdersplein, waar de Gouden Wortelworp plaatsvond. Prins carnaval Dario en vertegenwoordigers van de Karnavalraad en het stadsbestuur gooiden de wortels van het balkon van het oud stadhuis en het balkon van café Roosevelt. Wie de wortel met het juiste briefje er rond, opving, werd de winnaar van de Gouden Wortel, een juweel geschonken door juwelier Paul.

Dat bleek dus Laszlo Kiraly, die met een delegatie uit Deszk was afgezakt naar Ninove om carnaval bij te wonen. “Ik ben de gelukkigste mens op aarde”, aldus Laszlo. “Het is de derde keer dat ik carnaval in Ninove mee vier, maar ik heb voor het eerst het geluk om de Gouden Wortel te vangen. Hij krijgt een mooi plaatsje bij me thuis.”