Burgemeester Tania De Jonge zal “verantwoordelijkheid nemen” als er tegen eind november geen akkoord is Claudia Van den Houte

06 november 2018

00u10 2 Ninove “Als er eind november geen akkoord is in Ninove, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

Er is nog steeds geen nieuwe meerderheid gevormd in Ninove. Forza Ninove behaalde op 14 oktober een monsterscore met 40 procent van de stemmen. Kopman Guy D’haeseleer moet als hij aan de macht wil komen in Ninove twee verkozenen van andere partijen overtuigen of gedoogsteun verkrijgen. Een coalitie sluiten met een andere partij zit er niet in, want zowel Open Vld als Samen weigert resoluut om met Forza in zee te gaan en N-VA liet twee dagen na de verkiezingen al weten voor oppositie te kiezen.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) geeft D’haeseleer nog tot eind november tijd. “Ik vind het onverantwoord om een stad in onbestuurbaarheid te laten verzeilen. Als je anderhalve maand de tijd heb gehad om een initiatief te nemen, dan vind ik dat er gesprekken moeten gebeuren”, vertelt De Jonge. “Al wil ik wel duidelijk zijn: op dit moment hebben we nog geen enkel gesprek gehad. Maar als er tegen eind november-begin december nog geen akkoord is, dan moeten we in het belang van de Ninovieter een poging doen om een coalitie op de been te brengen.”

“Hoe dat zal gebeuren, weet ik nog niet, maar we moeten vermijden dat we in onbestuurbaarheid terechtkomen. We hebben in Denderleeuw en in Haaltert gezien dat dit niet goed is voor een stad of gemeente. Die staat dan stil en de inwoner is er de dupe van.” Als er eind deze maand geen coalitie is, zal De Jonge dus zelf het initiatief nemen. “We zijn als partij niet afgestraft, maar nog gestegen. Dan vind ik dat ik vanuit mijn positie als burgemeester en door de stijging van de liberalen toch het recht heb om een poging te doen in het belang van de Ninovieter en de stad.”

Momenteel is Guy D’haeseleer voor De Jonge nog aan zet. “Op dit moment zijn we zeker nog niet in de fase beland waar wij het voortouw zullen nemen. Er is nog geen haar op mijn hoofd dat daar nu al aan denkt.”

Indien De Jonge een coalitie zonder Forza wil vormen, dan zal ze wel N-VA nog moeten overtuigen om aan een meerderheid te geraken. Open Vld en Samen hebben daarvoor een zetel tekort. “Het is inderdaad koffiedik kijken. Als de houding van N-VA niet verandert, dan zal het niet lukken. Maar dan hebben we toch geprobeerd.”