Burgemeester Tania De Jonge mag morgen ziekenhuis verlaten Claudia Van den Houte

05 december 2018

15u12 0 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) mag morgen, donderdag, het ziekenhuis verlaten.

De Jonge werd vrijdagavond met spoed opgenomen in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Ze moest nadien nog enkele dagen in het ziekenhuis verblijven om onderzoeken te laten uitvoeren. Nu mag ze dus het ziekenhuis verlaten, zo laat ze weten via Facebook. “Het gaat veel beter, thuis nog even rust nemen en nadien ben ik opnieuw op post. Het was even schrikken, maar ik werd in het AZ Sint Elisabeth Zottegem uitstekend verzorgd door de artsen, het verplegend en verzorgend personeel.”

De Jonge bedankt ook iedereen voor de massale berichtjes om haar beterschap te wensen. “Dat deed enorm deugd. Vanaf maandag vlieg ik erin. Nog één boodschap: je gezondheid is ontzettend belangrijk.”

De burgemeester weet al onmiddellijk wat te doen: haar partij Open Vld liet eerder al weten het initiatief te zullen nemen om gesprekken op te starten met Samen en N-VA om te proberen een nieuwe bestuursmeerderheid op de been te brengen. Open Vld had Guy D’haeseleer van Forza Ninove, de grootste partij, tot 1 december de tijd gegeven om een bestuur te vormen. Het wordt niet gemakkelijk voor de liberalen, want zowel N-VA als Samen kozen al voor oppositie.