Burgemeester Tania De Jonge draagt macht over aan prins Dario Claudia Van den Houte

02 maart 2019

15u53 0 Ninove Burgemeester Tania De Jonge heeft vandaag, zaterdag, de macht over de stad Ninove overgedragen aan prins carnaval 2019 Dario Pieters in cc De Plomblom.

Nadat prins Dario de scepter van de stad had ontvangen, had hij naar traditie een opdracht voor de burgemeester. De Jonge moet een carnavalsliedje schrijven en dat live komen brengen bij carnavalsradio Wettelmusic, donderdag om 21 uur. Uiteraard mocht de nodige humor ook dit jaar niet ontbreken op de machtsoverdracht. Ex-prins Chena werd opgenomen in de prinsencaemere. Omdat ze geen fan is van de gele hemdjes van de prinsencaemere, had ze tijdens de opening van carnaval van ex-prins Werner de opdracht gekregen om kostuums te ontwerpen voor de dames in de prinsencaemere. Die nieuwe kostuums toonde ze samen met ex-prinsen Kelly en Frieda tijdens de machtsoverdracht als echte catwalkmodellen. Ook ex-prinsen Presti en Werner kregen een nieuw ‘kostuum’ aangemeten. Presti waagde zich zelfs op hoge hakken. Omdat de decolleté van Werner wat harig bleek, kreeg hij van Chena een gratis waxbeurt.

Prins Dario deelde ook zijn elf carnavalswetten mee:

1. In alle cafés waar hij binnenkomt, moet zijn liedje worden gespeeld en moet de polonaise worden meegedanst.

2. Iedere carnavalist die dinsdagmiddag drie keer ‘fietssuggestiestrook’ kan zeggen, zal vijf Witkappen moeten drinken, want die is nog niet zat genoeg

3. Onder zijn bewind is het verboden om discussies of verkiezingen te houden, want hij is nu de echte prins van de stad.

4. Alle carnavalisten moeten minstens drie cafés bezoeken. Wie toch een blikje op straat gooit, moet alle blikjes op straat opruimen.

5. Alle carnavalsgroepen zijn verplicht om met minstens één wagen in de maandagavondstoet mee te doen, enkel en alleen om de stoet te waarderen.

6. Iedereen moet tijdens carnaval de plaspalen en de toiletten respecteren en gebruiken, de carnavalisten enkel en alleen op de Mallaard. Hij zal er op toezien dat de stad ze op tijd leegmaakt.

7. Hij zal erop toezien dat carnaval gelijkwaardig wordt behandeld op de koers. (De prins Dario verwijst nog naar het feit dat de Omloop volgend jaar zou samenvallen met kindercarnaval, maar intussen is bekend dat de Omloop volgend jaar met een week verschuift.)

8. Het is verboden om klimaatbetogingen te houden in de stad. De jongeren kunnen zich beter aansluiten bij een carnavalsvereniging.

9. Prins Dario wil niet dat er nog politiekers worden uitgefloten.

10. De carnavalisten mogen selfies maken met prins Dario om hun profielfoto aan te passen op Facebook.

11. De prins wil maandagavond geen enkele salon afgezet zien als afval. Wie het toch doet moet een hele maand lang de kantine van zijn groep de Okegemse Amuzanten openhouden en met iedereen meedrinken.