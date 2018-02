Burgemeester De Jonge poetst Wortelmanneken met tandenborstel 14 februari 2018

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft gisteren tijdens de markt het Wortelmanneken op de Centrumlaan gepoetst met een tandenborstel.





Ze kreeg daarbij de hulp van schepenen Katie Coppens (Samen) en Marc Torrekens (Open Vld), die ook met een tandenborstel aan de slag gingen. Tijdens de machtsoverdracht van afgelopen zaterdag kreeg de burgemeester naar gewoonte een opdracht van Prins Carnaval Chena. Deze keer bestond die eruit om het Wortelmanneken een poetsbeurt te geven met een tandenborstel. "Hij stond heel vuil", aldus prins Chena. Burgemeester De Jonge beaamt dat. "De poetsbeurt was inderdaad wel eens nodig, als ik zie hoeveel vuil er van het Wortelmanneken is gekomen," vertelt De Jonge. "De tandenborstel was trouwens nog handig om de kleine hoekjes mee te poetsen. Het was een fijne opdracht. We kregen wel rare blikken toen we in deze outfit de markt op stapten. De mensen dachten dat we van carnaval Aalst kwamen." De laatste lijn naar carnaval Ninove, dat dit weekend start, is alvast ingezet. (CVHN)