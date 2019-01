Burchtdam maandag tijdelijk afgesloten door werken CVHN

27 januari 2019

15u59 0 Ninove De Burchtdam zal morgen, maandag 28 januari, tussen 9.30 uur en 15 uur tijdelijk afgesloten worden door werken.

De straat zal niet toegankelijk zijn door hoogdringende werken in opdracht van De Watergroep. Via de Brusselstraat kan je wel nog het Dr. Frans Hemerijckxplein bereiken. Wie vanaf het kruispunt ‘Nieuwe kerk’ naar de binnenstad wil, kan dat via de Leopoldlaan, Elisabethlaan, Onderwijslaan en Burchtstraat.