Breuk in waterleiding zet Despauteerstraat tijdelijk zonder water Koen Baten

16 december 2018

12u12 0

Door een breuk in de Waterleiding zaterdagavond hebben de bewoners van de Despauteerstraat een tijdlang zonder water gezeten. Wat de oorzaak van de breuk is, is niet bekend. De watergroep kwam gisterenavond nog ter plaatse om de breuk te herstellen. De werken werden vandaag hervat om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De watergroep voorziet dat de problemen vandaag nog opgelost zijn.