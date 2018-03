Breuk binnen N-VA-fractie 27 maart 2018

03u23 0 Ninove Er is heel wat aan de gang binnen de N-VA-fractie in Ninove. Op de volgende gemeenteraad nu woensdag zal de N-VA-fractie voorstellen om de verdeling in de gemeenteraadscommissies van de partijleden te wijzigen.

Dan zullen er maar twee N-VA-gemeenteraadsleden de partij nog vertegenwoordigen in de commissies, namelijk fractieleider Joost Arents en Kurt Van Den Driessche. Toon Van Melkebeek en Rudy Corijn zouden dan worden geschrapt als vertegenwoordigers. Volgens Arents maakt Van Melkebeek geen deel meer uit van de partij. "Hij heeft in een mail gezegd niet meer tot de N-VA-fractie te behoren, waarop er vanuit ons nationaal partijbestuur werd beslist om hem te schrappen als lid van N-VA", zegt Arents. "Rudy Corijn is wel nog lid, maar gaf al aan niet meer te zullen opkomen voor N-VA bij de komende verkiezingen. Beiden komen al een tijd niet meer naar fractievergaderingen en houden zich niet aan de afspraken binnen onze partij. Samen met ons bestuur proberen we onze partij nu 'zuiver' te maken en gaan we verder met de mensen die er echt voor willen gaan in plaats van ons te blokkeren", aldus Arents.





Toon Van Melkebeek zegt nog geen enkele brief of dergelijke te hebben ontvangen waarin zou gemeld zijn dat hij geen lid van N-VA meer zou zijn. "Ik betreur dat zo'n interne discussie op de gemeenteraad wordt gebracht", aldus Van Melkebeek. In een mail aan de gemeenteraadsvoorzitter ontkende Van Melkebeek dat hij geen deel meer zou willen uitmaken van de N-VA-fractie. De reden waarom hij geen fractievergaderingen meer bijwoont, maakt hij pas bekend op de gemeenteraad. Ook Rudy Corijn wenst voorlopig nog niet te reageren. (CVHN)