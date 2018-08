Brasserie Bekas drie weken na brand opnieuw open Koen Baten

29 augustus 2018

10u14 4

Brasserie Bekas op de Graanmarkt in Ninove is drie weken na de brand opnieuw open voor zijn klanten. De brasserie was er nog maar twee maanden en kreeg al direct te maken met een zware klap. Uitbater Seyid Tapan heeft drie weken lang bijzonder hard doorgewerkt met enkele vrienden om alles zo snel mogelijk terug op orde te zetten. "Ik ben dolblij dat ik weer kan open gaan, ik heb zelf een beetje stress", lacht Seyid.

De brand in de zaak ontstond op 10.00 augustus omstreeks 06.00 uur 's ochtends. De oorzaak was een kortsluiting aan een ijsmachine die onder de toog stond. Een buurtbewoner merkte toen een hevige rookontwikkeling op en verwittigde de brandweer. Die kon toen voorkomen dat de zaak ergere shade op liep en dat het vuur zich zou verspreiden naar de aanpalende winkelpanden.

Vanmiddag ging het restaurant na de grote opkuis opnieuw open voor de klanten. "Een gespecialiseerde firma werd ingehuurd om al het roet van het plafond en de muren op te kuisen", zegt Seyid. "Daarnaast hebben we met een vijftal personen soms tien uur per dag gewerkt om alles terug in orde te zetten", klinkt het. In de zaak werd er heel wat veranderd. De zaak kreeg een nieuwe laag verf, en ook de toog werd volledig aangepast. "De toog had de zwaarste schade opgelopen, dus die moest ook volledig vernieuwd worden. De kosten lopen vermoedelijk al snel op tot 15.000 euro, maar gelukkig zal de verzekering nog tussenbeide komen", klinkt het.

De eigenaar stond er de laatste weken zeker niet alleen voor. "Ik heb ook heel veel hulp gekregen vlak na de brand. Mijn buren van de Versato Gin Bar hebben me na de brand komen helpen opruimen. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Ook de klanten waren erg geschokt en betuigden hun steun. Iedereen was bijzonder triest, maar alle reacties deden ook wel ontzettend veel deugd en daar wil ik hen ook voor bedanken", klinkt het.

"Uiteraard heb ik hier heel lang naar uitgekeken en ben ik heel tevreden dat we terug kunnen open doen. Ik heb drie weken lang mijn droomberoep niet kunnen uitoefenen", aldus Seyid. "Vanaf nu ontvang ik iedereen hier weer met veel plezier. Ik heb zelf een beetje stress, het is alsof ik een volledig nieuwe zaak uit de grond heb gestampt", klinkt het.

De uitbater heeft ook maatregelen genomen na de brand. "Ik heb nu ook extra rookmelders laten installeren die ons misschien sneller kunnen waarschuwen. Ik hoop alleen dat dit nooit meer zal voorvallen. Ik ben nog steeds zeer gelukkig dat er toen niemand gewond raakte. Een nieuwe ijsmachine zal ik alvast niet meteen meer aankopen", aldus Seyid.