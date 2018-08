Brandweerwagen voor Tadzjikistan: Desert Lions krijgen 12.000 km in zes weken voor de kiezen Claudia Van den Houte

15 augustus 2018

19u00 0 Ninove De Desert Lions zijn woensdag vertrokken richting Tadzjikistan, goed voor 12.000 kilometer in zes weken. Een afstand die ze afleggen met een brandweerwagen, die bij aankomst aan de lokale bevolking geschonken zal worden.

De Desert Lions reizen al tien jaar naar landen zoals Mongolië en Tadzjikistan om er de lokale bevolking te steunen. Meestal nemen ze ook een voertuig mee dat ze ginder goed kunnen gebruiken. Vier jaar geleden was dat een ziekenwagen die sindsdien in Tadzjikistan gebruikt wordt. Dit jaar ondernemen ze een tocht met een brandweerwagen die uiteindelijk ook ter plaatse ingezet zal worden. Alain Deneyer uit Denderwindeke noemde dat eerder al de kers op de taart. Aanvankelijk zou hij in zijn eentje afreizen, maar hij heeft nu met Gunther Van den Brande en Kevin Deneyer twee gezellen gevonden die een deel van de tocht mee zullen afwerken.

"Gunther zal in de eerste vier weken meerijden", legt Alain uit. "Kevin voegt zich na twee weken bij ons, in Turkmenistan. We zullen dus twee van de zes weken met drie in de brandweerwagen zitten. Maar het is gemakkelijk om niet alleen op de baan te zijn, bijvoorbeeld wanneer ik 's nachts een parkeerplek moet zoeken. Bovendien heeft Gunther een rijbewijs om met een vrachtwagen te mogen rijden. We zullen dus beurtelings achter het stuur kunnen zitten."

Gunther heeft overigens al ervaring met zo'n verre reis. "Ik ben jaren geleden al twee keer met de Desert Lions naar Mongolië geweest", vertelt hij. "In de daaropvolgende jaren ging ik niet meer mee, maar toen ik begin juni een lezing bijwoonde over de reizen van de Desert Lions, begon het weer te kriebelen. Ik wou al sinds mijn 16de deelnemen aan humanitaire missies. Je ontmoet veel verschillende mensen en doorgaans zijn ze vriendelijk en gastvrij. In Tadzjikistan kunnen ze deze brandweerwagen alleszins gebruiken. Heel mijn vakantie gaat op aan deze tocht. Maar het is geen plezierreisje, wel een onderneming om mensen te helpen."

"Ik kijk er echt naar uit", zegt ook Kevin Deneyer uit Galmaarden. "Vorig jaar ben ik ook al eens meegegaan met de Desert Lions, maar toen zijn we nooit in Tadzjikistan geraakt. Ik vind het jammer dat ik deze tocht niet van bij het begin mee kan doen, maar ik kan gewoon niet zoveel vakantie opnemen. Alain — die overigens mijn oom is — doet dit al tien jaar en ik heb altijd gezegd dat ik later mee zou gaan. Dit verandert mensenlevens."

Aan de tocht ging heel wat papierwerk vooraf. "Ik heb 2,5 maanden moeten onderhandelen alvorens ik toestemming kreeg om door Iran te reizen", legt Alain uit. "Voor prioritaire voertuigen zijn er speciale procedures. Het moeilijkste land was echter Turkmenistan. Uiteindelijk hebben we daar een transitvisum gekregen, waarmee we drie dagen de tijd hebben om door te reizen. Ik ben blij dat we eindelijk kunnen vertrekken."

De brandweerwagen vertrok woensdag aan café Oud-Withuis in Meerbeke, en werd gedurende de eerste vijftig kilometer begeleid door een groep motorrijders en oldtimer brandweerwagens.